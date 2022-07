Barcellona negli Usa senza Xavi, ha timbri Iran su passaporto

Il Barcellona ha ufficializzato l'arrivo di Robert Lewandowski dal Bayern Monaco per 45 milioni più 5 di bonus al Bayern Monaco, ma non è ancora certa la presenza del bomber polacco nella partita che la squadra blaugrana giocherà in nottata a Miami contro l'Inter, la squadra di cui è comproprietario David Beckham.

Di sicuro il Barça sarà senza il suo allenatore Xavi, che ancora non è riuscito a partire per gli Stati Uniti, in quanto le autorità americane hanno avvisato che non lo faranno entrare, almeno per ora, a causa del fatto che il tecnico ha tre timbri dell'Iran, paese considerato 'nemico' dagli Usa, sul passaporto e per questo non può ricevere il via libera per l'entrata in territorio statunitense.

I timbri iraniani sul passaporto di Xavi sono dovuti al fatto che il campione del mondo 2010 fino a nemmeno un anno fa allenava l'Al Sadd in Qatar, squadra che giocava anche le competizioni asiatiche di club a cui prendevano parte anche i club iraniani, che in qualche occasione hanno affrontato quello allenato dall'attuale tecnico del Barça. Le autorità americane per ora sono inflessibili, ma negli uffici del Barcellona, che sta effettuando una tournee negli Usa, in molti sono al lavoro per risolvere il problema.