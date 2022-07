De Ligt è a Caselle, il difensore parte per Monaco

(ANSA) - TORINO, 18 LUG - L'avventura di Matthijs De Ligt alla Juventus è arrivata ai titoli di coda. Gli ultimi dubbi sulla riuscita della trattativa con il Bayern Monaco sono stati scacciati via dallo stesso difensore, il quale da qualche minuto è giunto all'aeroporto di Torino Caselle. Insieme alla fidanzata AnneKee Molenaar e all'agente, e avvocato, Rafaela Pimenta, infatti, l'olandese si sta imbarcando su un jet privato con direzione Monaco di Baviera. Il difensore ormai ex Juve non ha fatto dichiarazioni, mentre Pimenta ha detto che "De Ligt al Bayern Monaco si farà. Lui è contento e anche Pogba è contento.

Dobbiamo solo ringraziare la Juventus che è stata bravissima, dobbiamo solo ringraziare Agnelli, Arrivabene e Cherubini".

L'operazione con il Bayern si aggira intorno agli 80 milioni di euro (75 più 5 di bonus), e ora la Juventus si fionda nella ricerca di un sostituto: per Bremer del Torino è in atto un vero e proprio testa a testa con l'Inter. (ANSA).