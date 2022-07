Calcio: test Juve, primo gol Di Maria e tripletta Kean

(ANSA) - TORINO, 17 LUG - Primo gol con la maglia bianconera per Angel Di Maria. L'ha segnato nel test con il Pinerolo giocato, al termine di un allenamento congiunto, oggi sul campo della Continassa. "El Fideo" ha sbloccato la sfida contro la formazione di neopromossa in Serie D. Il tecnico Massimiliano Allegri ha avuto ottime indicazioni anche da Kean, autore di una tripletta. Di Zakaria (doppietta), Soulé (doppietta) e Rabiot le altre firme sui gol della Juve. Domani si aprirà la settimana che porterà Bonucci e compagni alla tournée negli Usa: gli impegni sono fissati per il 22 contro il Chivas, il 26 contro il Barcellona e il 30 contro il Real Madrid. (ANSA).