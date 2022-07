Calcio: Lazio; Patric,tornare in Champions è l'obiettivo

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "Il nostro obiettivo deve essere il ritorno in Champions League: è un traguardo difficile, ma noi siamo determinati e stiamo lavorando per raggiungerlo". Parola di Patric, difensore della Lazio, impegnato con i compagni nel ritiro di Auronzo di Cadore. "Ho un dolore al ginocchio, ora sto stringendo i denti. Non è niente di grave, fisicamente sto molto bene - prosegue il classe '93 - Siamo un gruppo difensivo molto forte, ognuno di noi dovrà lottare per un posto da titolare".

Il centrale spagnolo esprime poi ammirazione per il neo compagno di reparto Alessio Romagnoli: "Ha grande voglia di giocare, averlo con noi è un piacere: l'ho incontrato in vacanza e gli ho detto di venire alla Lazio. Casale può darci una mano, anche Gila mi piace, deve prendere le misure con il campionato italiano". Colui che ha spinto Patric a rinnovare il contratto con i biancocelesti è Maurizio Sarri, definito dal giocatore "determinante" per la sua scelta: "Nella scorsa stagione in me è scattato qualcosa di diverso. Il tecnico mi conosce bene e sa gestirmi al meglio. Provo sempre a dare il massimo per la Lazio". Nel calcio a volte arrivano le critiche, e il difensore le mette in conto: "Quando non gioco bene, sono il primo a fare autocritica. Siamo reduci da una buona stagione, ma mi auguro che la squadra possa fare ancora meglio". (ANSA).