Eurodonne: Svezia a fatica, battuta la Svizzera per 2-1

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Un gol al 34' st messo a segno da Hanna Bennison, subentrata nella ripresa al posto della Hurtig, regala alla Svezia la prima vittoria nella fase a gironi dell'Europeo femminile di calcio. La Svizzera esce sconfitta dalla sfida disputata sul terreno del Bramall Lane di Sheffield (Inghilterra) con il punteggio di 2-1. Le scandinave erano passate in vantaggio al 10' st con la Rolfo, ma sono state raggiunte dalla rete della Bachmann, quindi il punto decisivo della Bennison. Con questa vittoria la Svezia si porta in testa alla classifica del Girone C, con 4 punti, mentre Portogallo, Svizzera e Olanda sono appaiate a una lunghezza. Questa sera, con inizio alle ore 21, è in programma Olanda-Portogallo.

