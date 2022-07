Calcio: Lazio; ufficiale la firma di Romagnoli

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Ora è ufficiale: Alessio Romagnoli è un nuovo giocatore della Lazio. Lo ha annunciato il club biancoceleste; dopo aver diramato un comunicato in cui si rende noto che l'ex capitano del Milan si è legato per cinque anni agli aquilotti, la Lazio ha pubblicato su Twitter un breve video in cui il difensore sorride con la nuova maglia addosso. "La prima partita di Serie A che ho visto era una partita della Lazio - ha detto il classe 1995 - Vedevo come capitano sempre Nesta, avevo anche il suo poster". (ANSA).