Calcio donne: Putellas operata, starà fuori tra i 10 e 12 mesi

(ANSA) - BARCELLONA, 12 LUG - Il Pallone d'Oro 2021 e giocatrice del Barcellona Alexia Putellas, infortunatasi durante l'allenamento con la selezione spagnola all'inizio di luglio, è stata operata oggi per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e resterà fuori per 10-12 mesi, ha annunciato il club catalano.

"Secondo quanto comunicato dai servizi sanitari del club, l'operazione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro della giocatrice Alexia Putellas è stato eseguito con successo all'ospedale di Barcellona. La durata della sua assenza è stimata tra i dieci ei dodici mesi" si legge in una nota del club blaugrana. (ANSA).