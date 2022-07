Iran esonera ct Skocic a cinque mesi dai Mondiali

(ANSA) - TEHERAN, 11 LUG - A cinque mesi dai Mondiali in Qatar, in cui giocherà nel girone con Usa, Inghilterra e Galles, l'Iran ha deciso di esonerare il ct della nazionale, il croato Dragan Skocic. La decisione è stata presa dal comitato tecnico della federcalcio locale, che non ha fornito spiegazioni.

Skocic, 53 anni, era alla guida della squadra dal febbraio del 2020, quando aveva preso il posto del belga Marc Wilmots, dimessosi dopo il deludente inizio dell'Iran nelle prime tre partite delle qualificazioni mondiali. Ma sotto la guida di Skocic il 'Team Melli' si era ripreso arrivando a vincere 15 dei 18 match sotto la guida del nuovo tecnico, e ottenendo la qualificazione diretta per Qatar 2022. (ANSA).