Roma: Zaniolo posta foto Tirana 'per non dimenticare'

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Al secondo giorno di raduno a Trigoria si parla ancora solo di Nicolò Zaniolo. Il futuro del 22 giallorosso è in bilico, il rinnovo non arriva, la Juve è alle porte e il messaggio social del giocatore non fa altro che creare più rumore. "Per non dimenticare..." scrive su Instagram sotto la foto del suo gol vittoria a Tirana contro il Feyenoord.

Quasi un mese e mezzo dopo, però, ne è passata di acqua sotto i ponti e il commento enigmatico di Zaniolo ha scatenato i tifosi. Per quelli giallorossi è la prova della sua permanenza, per quelli bianconeri l'indizio di un possibile arrivo. La cosa certa, per ora, è che intorno al suo futuro ancora nulla è definito. Intanto questa mattina si è recato a Trigoria per gli allenamenti e come ieri ha schivato i tifosi all'ingresso che gli chiedevano un selfie e di restare. (ANSA).