Eriksen al Manchester United, c'è accordo di principio

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Christian Eriksen, tornato al calcio giocato nella scorsa stagione con la maglia del Brentford, sta per cominciare un'altra vita calcistica. Il danese ex Inter, svincolatosi a fine giugno, ha infatti raggiunto, secondo quanto riferiscono la Bbc e altri media inglesi, un accordo con il Manchester United, con cui firmerà un contratto triennale. Per i 'Red devils' si tratterà del secondo colpo di mercato dopo l'arrivo del difensore Tyrell Malacia dal Feyenoord.

Eriksen gioca con un defibrillatore impiantato dopo l'arresto cardiaco che ebbe in campo durante la partita degli ultimi Europei tra Danimarca e Finlandia e i protocolli sanitari vigenti in Italia lo hanno costretto a lasciare l'Inter. (ANSA).