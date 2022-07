Il Barcellona aggiusta i conti, ora Lewandowski

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Il Barcellona si è attrezzato per la campagna acquisti, individuando le adeguate risorse economiche.

Il club catalano, come riporta il Mundo Deportivo, ha firmato un accordo con Sixth Street per la cessione del 10% dei diritti tv per i prossimi 25 anni. L'accordo ha generato automaticamente una plusvalenza di 267 milioni, che serviranno per chiudere l'anno in attivo. Il Barcellona - riferisce, inoltre, il giornale - entro la fine del mese, dovrebbe incassare un altro 15% dai diritti tv, che porterebbero altri 300 milioni. A quel punto, il club blaugrana può piazzare l'affondo vincente e ingaggiare Robert Lewandowski che, in questi giorni di vacanza, ha incontrato Xavi a Ibiza, confermandogli di volere solo il Barca. Resta da risolvere la sua situazione con il Bayern Monaco: il polacco, infatti, ha un altro anno di contratto.

(ANSA).