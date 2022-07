Dopo 7 anni, il Torino saluta Belotti: "Buona fortuna"

(ANSA) - TORINO, 01 LUG - "Grazie Andrea, buona fortuna". Il Torino saluta Andrea Belotti, da oggi ufficialmente un ex giocatore granata. Con una clip di poco più di un minuto, il club di via Arcivescovado ha riassunto i sette anni vissuti insieme al Gallo. La prima rete realizzata al Bologna nel 2015, le due rovesciate al Sassuolo nel 2017 e nel 2019, l'ultimo acuto contro l'Empoli nella quartultima giornata del campionato concluso poco più di un mese fa, questi i gol scelti da Torino Channel per salutare l'ex capitano. Per Belotti, adesso, si aprono le porte di una nuova avventura: il Monaco è una tentazione forte, ma ci sono anche opzioni italiane e resta in piedi la pista Toronto. Sul suo profilo Instagram, per il momento, il Gallo non ha pubblicato nulla e il futuro resta un grosso punto interrogativo. (ANSA).