Milan-Maldini, accordo trovato mancano solo i dettagli

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Accordo in via di definizione fra Paolo Maldini e il Milan. Il prolungamento di contratto del direttore dell'area tecnica rossonera è ormai vicino. Le parti avrebbero trovato un'intesa per il rinnovo e ora devono essere definiti solo gli ultimi dettagli amministrativi prima delle firme e l'annuncio del prolungamento. (ANSA).