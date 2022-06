Inter, Bergomi: "Con Lukaku il reparto offensivo è al completo"

(ANSA) - RIMINI, 30 GIU - All'Inter "mancava la profondità, la forza fisica. Questo Lukaku ti può dare". Con l'attaccante belga i nerazzurri avranno "una rosa nel reparto offensivo diversa, completa". A sostenerlo è l'ex difensore e capitano dell'Inter Beppe Bergomi, che a margine della cerimonia di inaugurazione del calciomercato a Rimini ha detto che, con Lukaku, l'Inter "diventa più completa in questa maniera anche se perde un giocatore come Perisić che sul piano internazionale sostituirlo è impossibile". "Faccio i complimenti all'Inter per quello che ha fatto l'anno scorso, per quello che sta facendo adesso come società - ha aggiunto l'ex calciatore - perché hanno lavorato bene per mantenere sempre un'Inter competitiva".

