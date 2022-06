Calcio: media, Barcellona offre al Bayern 40 mln per Lewandowski

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Il Barcellona vuole a tutti i costi l'attaccante polacco Robert Lewandowski: secondo vari media - incluso il tabloid tedesco Bild - il club catalano ha aumentato la propria offerta al Bayern Monaco fino a 40 milioni di euro.

Il Barcellona aveva fatto una prima offerta al Bayern di 32 milioni, e poi una seconda da 35 milioni. Il Bayern, come riferisce Bild, però chiede 60 milioni per cedere il campione a cui scadrà il contratto la prossima stagione.

La contrattazione sul giocatore 33enne, secondo il quotidiano, dipende anche da un'altra trattativa in corso che vede il Barcellona intento a voler vendere l'olandese Frenkie de Jong al Manchester United per 65 milioni, e così trovare il finanziamento per Lewandowski.

Sempre secondo i media, l'attaccante - al Bayern dal 2014 - ha promesso di attendere la fine della trattativa prima di prendere una decisione. Lewandowski aveva dichiarato pubblicamente a maggio di voler lasciare il Bayern quest'estate.

(ANSA).