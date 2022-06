Calcio: Pioli, scudetto per Milan deve essere punto partenza

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - "Lunedì inizieremo la preparazione con grande entusiasmo. Abbiamo fatto qualcosa di speciale, ma deve essere solo un punto di partenza. Sappiamo le difficoltà che troveremo in Italia e in Europa. Solo grande entusiasmo per la ripresa, poi il club sa benissimo cosa deve fare": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli che oggi ha ricevuto dal sindaco di Noceto Fabio Fecc la cittadinanza onoraria. L'allenatore rossonero, poi, non entra nel merito delle trattive di mercato del club, preferendo concentrarsi sulla squadra attuale: "Mi aspetto di riprendere il 4 luglio con grande entusiasmo, i miei giocatori mi sono mancati. Sarà una stagione difficile, noi cercheremo di essere all'altezza". (ANSA).