Fiorentina: un incontro sblocca il rinnovo del tecnico Italiano

(ANSA) - FIRENZE, 21 GIU - Nel tardo pomeriggio in un albergo di Firenze si è svolto un incontro tra il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, il ds Daniele Pradè, con Fali Ramadani, Francesco Caliandro e Diego Nappi, agenti di Vincenzo Italiano. In quasi due ore sarebbero stati definiti i dettagli per il rinnovo del contratto dell'allenatore viola e del suo staff.

Vincenzo Italiano è atteso in serata a Firenze, di rientro dalle vacanze in Sicilia, e con tutta probabilità domani ci sarà l'incontro con i dirigenti gigliati per firmare il rinnovo del contratto. (ANSA).