Salernitana, Iervolino: Cavani? Forse è un sogno"

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Festeggiamo 103 anni e non li sentiamo. Siamo in grande spolvero, dopo una stagione difficile.

Sappiamo che ora ce ne aspetta un'altra, ma l'amore dei tifosi è grande e non vediamo l'ora di ricominciare. Siamo fiduciosi.

Dopo due anni di pandemia ci eravamo abituati a stare rintanati e con gli stadi vuoti. Adesso abbiamo lasciato il peggio, il calcio è gioia e aggregazione e anche Salerno è tornato l'entusiasmo". Così Danilo Iervolino, patron della Salernitana, parlando ai microfoni di Punto Nuovo Sport Show.

"De Sanctis? Ha passione sfrenata, si è innamorato subito del nostro progetto. Vogliamo una Salernitana giovane, di qualità - aggiunge -. Presto ci metteremo al lavoro. Cavani? Forse resterà un sogno, di certo parliamo di un grande giocatore. A ogni modo, la prossima settimana inizieremo la nostra campagna acquisti. Ne parleremo con il direttore e con tutto lo staff, per individuare i profili giusti da seguire e sui quali poi investire. Siamo ottimisti, contiamo di operare bene". (ANSA).