Roma: amichevole col Barcellona il 6 agosto al Camp Nou

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Sfida amichevole fra Roma e Barcellona sabato 6 agosto al Camp Nou: i giallorossi confermano la presenza al trofeo Gamper. La giornata vedrà affrontarsi le squadre femminili alle 17:30, prima della partita fra gli uomini di Josè Mourinho e quelli di Xavi Hernandez alle 21.

Per la Roma è la seconda partecipazione al Gamper: la prima volta era stata nel 2015. Mentre in campo femminile, per le giallorosse è la prima sfida contro il Barcellona.

L'appuntamento segna anche il ritorno di Mourinho al Camp Nou, da cui mancava dal 2013, quando era ancora allenatore del Real Madrid. (ANSA).