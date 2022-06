Pirlo a un passo dai turchi del Fatih Karagumruk

Andrea Pirlo è sul punto di rimettersi in gioco, dopo l'esperienza agrodolce sulla panchina della Juventus, durata appena una stagione. Il bresciano, 43 anni, è a un passo dal Fatih Karagumruk: l'annuncio del suo ingaggio sarebbe imminente, salvo clamorosi rovesci. Nelle file della squadra turca, Pirlo ritroverebbe delle vecchie conoscenze del calcio italiano, come il portiere Emiliano Viviano, Davide Biraschi o Fabio Borini. Pirlo si legherebbe al Fatih Karagumruk, una delle squadre del distretto di Istanbul, per una sola stagione.