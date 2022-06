Calcio: Nations League; goleada del Belgio alla Polonia

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Il Belgio trova la sua prima vittoria in Nations League rifilando ben sei gol alla Polonia (passata in vantaggio con Lewandowski): 6-1 il risultato finale per i diavoli rossi. Nello stesso gruppo vince anche l'Olanda col Galles: segna Koopmeiners, poi pari subìto al 92' e gol partita di Weghorst al 94'. È primato orange a punteggio pieno.

Nella Lega B vittorie per Scozia e Ucraina rispettivamente 2-0 contro l'Armenia e 1-0 con l'Irlanda. (ANSA).