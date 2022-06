Calcio: a Londra alcuni cimeli del Museo di Coverciano

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Il Design Museum di Londra ha deciso di dedicare una mostra temporanea al rapporto fra calcio e design. Inaugurata lo scorso 8 aprile, l'esposizione dal titolo 'Football: designing the beautiful game' sarà allestita fino al prossimo 29 agosto: al suo interno saranno presenti alcuni preziosi cimeli prestati dal Museo del calcio di Coverciano, nell'ottica di rinsaldare sempre più il legame con le altre realtà museali internazionali.

Nello specifico, gli oggetti del Museo del calcio sono: la maglia indossata da Roberto Baggio il 27 maggio 1994, in un'amichevole contro la Finlandia, poco prima dei Mondiali statunitensi; un paio di guanti della Nazionale ungherese del 1962, due poster dei Mondiali, uno relativo alla Coppa del mondo ospitata dall'Italia nel 1934 e l'altro che raffigura il torneo iridato in Svizzera nel 1954.

La mostra dedicata al calcio dal Design Museum è strutturata intorno a sei argomenti: stadi, grafiche, kit, corpi degli atleti, media e comunità. (ANSA).