Calcio: da Parma a Passo Cisa in bici, Pioli compie fioretto

(ANSA) - MILANO, 02 GIU - Da Parma al Passo della Cisa: lo aveva promesso e lo ha rispettato. Fioretto scudetto compiuto da Stefano Pioli che questa mattina è partito in bicicletta per raggiungere il passo.

La bicicletta è una delle grandi passioni del tecnico rossonero e una scalata impegnativa non poteva che essere il giusto pegno per la conquista del titolo. (ANSA).