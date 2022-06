Pintus miglior preparatore della stagione agonistica 2020/21

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Dopo avere alzato sabato sera la Champions con il Real Madrid, questa mattina ad Antonio Pintus è stato comunicato che è lui il vincitore del Cronometro d'oro quale miglior preparatore atletico della Serie A per la stagione 2020/21; un premio che ha ottenuto dal Settore tecnico della Figc - secondo il giudizio degli stessi colleghi, che si sono espressi con una votazione online - per lo scorso campionato in cui era nello staff tecnico dell'Inter. "Sono onoratissimo, e anche emozionato, per questo riconoscimento - ha commentato Pintus -. Questo premio è importante, perché viene assegnato dai tuoi colleghi. E' titolo da condividere con lo staff interista".

Nella classifica, alle spalle di Pintus, che ha ricevuto 10 voti, si sono piazzati Paolo Barbero (nella scorsa stagione al Verona, attualmente al Torino, con 6 preferenze) e Matteo Osti del Milan, che ha ricevuto 4 voti.

Premiati anche i preparatori degli altri due campionati professionistici, Serie B e C 2020/21. A ricevere il Cronometro d'argento per la B è stato Fabio Trentin, l'anno scorso al Venezia, poi promosso nella massima serie. Il Cronometro di bronzo, per il migliore preparatore atletico della Serie C 2020/21 è invece andato ad Alberto Bartali della Ternana.

