Conference: Ancelotti 'Complimenti Magica Roma'

La testa è alla finale di Champions League col Liverpool, ma con almeno una parte del cuore Carlo Ancelotti in questi ultimi giorni è stato dalla parte di due sue ex squadre, il Milan e la Roma. Dopo aver domenica scorsa dedicato un tweet ai rossoneri per lo scudetto - "Forza grande Milan! Complimenti" -, il tecnico del Real Madrid ha riservato un messaggio ai giallorossi - "Complimenti Magica Roma" -, per il trionfo ieri sera nella Conference League.