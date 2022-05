++ Mourinho in lacrime 'questa è storia ma scriviamone ancora' +

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Tante cose che passano nella mia testa allo stesso tempo. Sono stati undici mesi incredibili, e fare subito questo. Come ho detto ai ragazzi a Torino, avevamo fatto quello che dobbiamo fare. Oggi bisognava scrivere la storia e l'abbiamo fatto". Piange e esulta il tecnico della Roma Josè Mourinho dopo essere entrato nella storia giallorossa con la conquista della Conference League. "Era una competizione in cui fin dall'inizio avevamo la sensazione che era possibile, abbiamo battuto un grande Feyernord? Io rimango non c'e' dubbio, io voglio restare qui. Bisogna capire cosa vogliono fare i nostri proprietari, sono romanista al 100%". (ANSA).