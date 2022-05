Conference: Tirana accoglie Mourinho,benvenuto a Little Roma

(ANSA) - TIRANA, 24 MAG - Tutti pazzi per José Mourinho, per la prima volta in Albania, felice di esserlci("anche paesi emergenti come questo meritano di ospitare una finale, è la mia prima volta qui") e disponibile al punto di concedersi per vari selfie con i giornalisti locali.

Così per dare il benvenuto all'allenatore della Roma è stato appeso un mega-striscione sulla facciata dell'Università di Tirana che si trova nei pressi dello stadio Kombetare che domani ospiterà la finale. L'immagine di 'Mou' è quella ormai celebre di lui in Vespa ideata dallo street artist Harry Greb, e sullo 'stendardo' c'è una scritta, rossa su sfondo giallo, che fa capire quanto Tirana domani farà il tifo per la Roma: "Benvenuto a Little Roma, Mister Mourinho". (ANSA).