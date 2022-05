Calcio:Inter, Inzaghi lascia sede dopo vertice con dirigenza

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha lasciato la sede del club nerazzurro in centro a Milano dopo il vertice con la dirigenza, compreso il presidente Steven Zhang. Il tecnico, dopo quasi cinque ore negli uffici della società, è uscito in auto salutando chi lo attendeva sotto la sede. Sul tavolo della riunione non solo il rinnovo del tecnico dopo la sua prima stagione in nerazzurro, ma soprattutto le strategie per il prossimo mercato. (ANSA).