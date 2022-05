Calcio: Inter; Ranocchia, speravo di finire in modo diverso

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - "Speravo di finire in maniera diversa, è stato un grande peccato. Ma il calcio è questo. Devo ringraziare tutti i tifosi, i ragazzi della Curva, i miei ragazzi lì, la mia famiglia. Sono appagato di ciò che ho fatto e va bene così". Andrea Ranocchia è pronto a dire addio all'Inter dopo undici anni, come confermato dal difensore nerazzurro a DAZN dopo la vittoria amara contro la Sampdoria. "Ora mi riposo un po' e poi penseremo al futuro, non so dove. Cosa è mancato per lo scudetto? Abbiamo avuto un brutto mese e mezzo, quando abbiamo affrontato tante squadre forti in maniera ravvicinata.

C'è grande rammarico ma bisogna accettarlo". (ANSA).