Inzaghi, Sampdoria e Sassuolo faranno due partite serie

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - "Sampdoria e Sassuolo avranno le giuste motivazioni? Sicuramente. Inter e Milan domani devono preoccuparsi di Sampdoria e Sassuolo perché noi e il Milan abbiamo di fronte squadre che possono migliorare la propria posizione. Faranno due partite serie e organizzate e dovremo essere bravi a dare tutto". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria.

"Abbiamo visto la Samp che partita ha fatto con la Fiorentina - ha aggiunto -. Si sono salvati, sono liberi di testa e hanno fatto la miglior partita degli ultimi mesi. Il nostro destino non dipende da noi ma passa anche dalla Samp e abbiamo affrontato la partita in modo serio come le altre". (ANSA).