Calcio: Lega A, a Tonali premio giocatore di maggio

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Sandro Tonali ha vinto il premio EA Sports Player Of The Month di maggio. La consegna del trofeo avverrà prima di Sassuolo-Milan di domenica prossima. La classifica, spiega la Lega di serie A, è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform, considerate le giornate dalla 35/a alla 37/a.

Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 8 rossonero di vincere il premio si evidenziano i seguenti dati: - il picco di efficienza tecnica del 98% - il 93% di efficienza fisica, che raggiunge il 94% nelle azioni ad alta accelerazione, conferma un ottimo stato di forma; - la raggiunta maturità tattica (K-Movement 95%) e nelle scelte di gioco (K-Solution 93%); - l'abilità in fase di costruzione, fondamentale anche nelle fasi di interdizione (Pressing 94%); - qualità e quantità: ogni gara Tonali percorre quasi 12 km di cui 3 ad alta velocità. (ANSA).