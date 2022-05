Vlahovic saluta Dybala, continuerai a splendere

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - La lunga notte degli addii in casa Juventus prosegue sui social, con Dusan Vlahovic che saluta Dybala con un lungo post. "Ci è bastato poco per capire che parlavamo la stessa lingua, uno sguardo ed è stata subita Joya.

Il calcio è questo, amici innamorati di un pallone che rincorrono lo stesso sogno - scrive il serbo, che ieri ha esultato con la Dybala-mask in onore dell'argentino - e di una cosa sono certo: ovunque ti porti il destino, continuerai a splendere. Grazie di tutto campione, in bocca al lupo per tutto e ti voglio bene. Mancherai". (ANSA).