Cagliari a un passo dalla B ma dipende da risultato Salernitana

(ANSA) - CAGLIARI, 16 MAG - Cagliari a un passo dalla B: ora è l'indiziato numero uno per fare compagnia alle già retrocesse Venezia e Genoa. Il calcolo è presto fatto: la squadra di Agostini può fare la corsa ormai solo sulla Salernitana. Ma i campani sono a +2 e giocano in casa con l'Udinese l'ultima di campionato. Le motivazioni dei granata sono fortissime, quelle dei bianconeri molto meno: Deulofeu e compagni sono già salvi da un pezzo. Il Cagliari si può salvare solo a due condizioni: deve assolutamente vincere a Venezia. E sperare che la Salernitana non vinca con l'Udinese. In caso di arrivo a pari punti (successo del Cagliari in laguna e pari della squadra di Nicola all'Arechi) sarebbe premiata la migliore differenza reti dei rossoblù.

Le due squadre sono pari negli scontri diretti sia per risultati che per numero di gol: uno a uno in Sardegna, idem la scorsa settimana a Salerno. A quel punto si deve ricorrere a un altro criterio: appunto le reti fatte e quelle subite. Il Cagliari ha segnato 34 gol, la metà di quelli subiti, 68. Quindi è a meno 34. La Salernitana ha invece realizzato 33 reti e ne ha subito 74: è a meno 41. Le due partite si giocheranno contemporaneamente: il Cagliari non può limitarsi a fare il suo (e cioè vincere), ma deve aspettare buone notizie dalla Campania. Logica e statistiche in situazioni del genere condannano il Cagliari: non vincere con l'Udinese per la Salernitana sarebbe come buttare al vento tutti gli sforzi fatti nell'ultimo mese per risalire dall'ultimo al quartultimo posto.

Agostini e il capitano Joao Pedro ieri hanno garantito: ci proveremo sino all'ultimo. Ma la tifoseria sembra abbastanza rassegnata.

E ieri Sky ha rivelato che Giulini, contestato ancora una volta dalla curva nel finale di Cagliari-Inter, avrebbe anche preso in considerazione l'idea di dare spazio a nuovi investitori.

Difficile capire se si tratta di vere o proprie trattative o di un eventuale sfogo del presidente per la delusione di un'annata evidentemente al di sotto delle aspettative. La voce era circolata anche durante la stagione. Ma Giulini finora ha sempre smentito. Tutto sarà più chiaro dopo Venezia-Cagliari. (ANSA).