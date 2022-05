Coutinho ceduto dal Barcellona a titolo definitivo

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Philippe Coutinho lascia il Barcellona probabilmente per sempre e decide di rimanere nella Premier League. Il fantasista brasiliano ha firmato fino al 2026 con l'Aston Villa, la squadra di Birmingham, alla quale era finito nella stagione in corso. Secondo il club catalano, che ha reso nota la notizia con un tweet sul proprio account ufficiale, il club inglese pagherà 20 milioni per il riscatto del cartellino del giocatore e i blaugrana si riservano una percentuale del 50% su ogni futura cessione. (ANSA).