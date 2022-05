Calcio: Vlahovic, pronto a scendere all'inferno per risalire

(ANSA) - TORINO, 12 MAG - "Partite come queste fanno male: ma se ho imparato una cosa è che sono pronto a scendere all'inferno con te, se servirà a riportarti in paradiso. Forza Juve": così l'attaccante bianconero, Dusan Vlahovic, prova a voltare pagina dopo la delusione nella finalissima di coppa Italia persa contro l'Inter. Il serbo, attraverso Instagram, esprime rabbia per il risultato, ma anche la voglia di ripartire con la Juve. (ANSA).