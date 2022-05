Calcio: Pioli, Milan a 7 punti da qualcosa di straordinario

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - "Ci mancano sette punti per centrare qualcosa di straordinario. Abbiamo tre partite da giocare, dobbiamo pensare una partita la volta": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Verona dopo che l'Inter, vittoriosa contro l'Empoli, ha superato i rossoneri in classifica. "Finora siamo stati bravi perché siamo andati contro pronostici che ci davano sempre sfavoriti. La squadra darà il massimo. Il Verona? E' giusto che faccia di tutto per batterci - spiega Pioli - perché siamo una rivale prestigiosa e stanno facendo un campionato importante.

Hanno un reparto offensivo importante, di qualità. Dobbiamo essere lucidi nel saper difendere bene". (ANSA).