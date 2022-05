Conference: tecnico Feyenoord, ora Roma, sarà spot per calcio

(ANSA) - MARSIGLIA, 06 MAG - "Mi sono congratulato con i miei giocatori. Siamo in dirittura d'arrivo ed è stato un lavoro di nove mesi. Abbiamo lavorato bene, come una vera squadra.

Contro la Roma sarà un bello spot per il calcio".

Così l'allenatore del Feyenoord, Arne Slot, dopo aver elimianto l'Olympique Marsiglia ed essersi qualificato per la finale di Conference League, in cui, il prossimo 25 maggio a Tirana, affronterà la squadra di José Mourinho.

"Tutto questo rende ancor più grande il nostro percorso - dice ancora Slot -. E ora sarà un modo di dire banale, ma le finali è sempre meglio vincerle. Intanto, grazie ai nostri risultati e il modo in cui abbiamo giocato, abbiamo ridato l'orgoglio ai nostri tifosi". "Durante il viaggio in autobus verso lo stadio - aggiunge l'allenatore degli olandesi -, che è stato molto lungo, abbiamo visto volare alcuni sassi verso di noi e abbiamo capito che la partita sarebbe stata molto calda.

Ma i nostri giocatori non si sono fatti intimorire".

E ora ci sarà la finale di Tirana. "Non sto ancora pensando a Mourinho o alla Roma - dice Slot -. Devo analizzare questa squadra, vedere quali sono le sue qualità, i suoi punti di forza. In ogni caso, affrontarli sarà un bel 'manifesto' per il calcio". (ANSA).