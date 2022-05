Calcio: Sinisa Mihajlovic dimesso dall'ospedale

(ANSA) - BOLOGNA, 02 MAG - L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall'Ospedale Sant'Orsola, dov'era ricoverato da fine marzo per una terapia volta a scongiurare la ricomparsa della malattia contro la quale aveva lottato negli anni scorsi. Ne dà notizia il Bologna, che aggiunge che Mihajlovic è "in buone condizioni generali".

L'allenatore del Bologna, nelle ultime settimane ha guidato la squadra dall'ospedale dove si è fatto allestire uno spazio di lavoro, in strettissimo contatto con i suoi collaboratori.

(ANSA).