Inter: Inzaghi "contro la Roma per noi come una finale"

(ANSA) - MILANO, 22 APR - "Inter-Roma per noi è una finale, una partita importantissima. Sappiamo che domani affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, che è in un ottimo momento ed è allenata da un grande allenatore, conosciamo tutti il suo percorso anche qui all'Inter". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma. "Non perdono dal 9 gennaio con la Juve, da tre mesi e mezzo. Dovremo prepararci nel migliore dei modi per fare una grande gara". (ANSA).