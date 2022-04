Atalanta: messa in palio visita a Zingonia per tifosi

(ANSA) - BERGAMO, 20 APR - Un incontro riservato a quattro tifosi con altrettanti giocatori della prima squadra, in sede, al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. E' il premio sponsorizzato messo in palio sul proprio canale Instagram dall'Atalanta nell'ambito del cosiddetto 'Contest social Atalanta e Replay' insieme al proprio partner di abbigliamento casual.

Nel post accompagnato da un video, il club, che si riserva di scegliere il commento per sorteggio, definisce le modalità di partecipazione, riservata ai maggiorenni iscritti al social network: "Vuoi avere l'opportunità di conoscere di persona i nostri ragazzi? Tagga le tre persone che vorresti portare con te a Zingonia per incontrare Aleksey Miranchuk, Jeremie Boga, Mario Pasalic e Matteo Pessina" (ANSA).