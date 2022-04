Lembo, Premio Bearzot rilancia valori importanti

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Il Premio Bearzot viene concesso ad allenatori che oltre al lato tecnico coltivino aspetti umani e sociali. Per tutto quello che sappiamo e abbiamo visto, lo merita Roberto De Zerbi. Il premio vuole rilanciare valori importanti, affiancare lo sport di base a quello di vertice". Lo ha detto il presidente Us Acli, Damiano Lembo, durante l'assegnazione del Premio Bearzot in Federcalcio.

"Finalmente, dopo due anni di interruzione ripartiamo in presenza, siamo giunti all'undicesima edizione - ha proseguito -. Ci ritroviamo con la Giuria per decretare il vincitore. Un ringraziamento ai tanti amici e compagni di viaggio che hanno fatto sì che questa manifestazione raggiungesse questo livello, primo tra tutti il mondo dell'Us Acli, poi i tanti compagni come la Figc, la stampa sportiva che arricchisce la giuria e il Coni che hanno permesso di arrivare a questo grande risultato".

(ANSA).