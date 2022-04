Calcio donne: auguri Parma ad Azzurre, al lavoro per la Svizzera

(ANSA) - ROMA, 09 APR - Prosegue la preparazione delle Azzurre in vista del match con la Svizzera, decisivo nel cammino delle qualificazioni ai Mondiali 2023. Questa mattina l'Italia si è allenata a Collecchio (Parma) e domani pomeriggio è prevista la partenza per Thun (Svizzera), sede della sfida di martedì prossimo. Intanto ha lasciato il ritiro Benedetta Glionna, che ieri nella rifinitura prima della gara con la Lituania ha riportato una lesione muscolare alla coscia destra.

Domattina l'Italia tornerà al 'Tardini' per l'allenamento mattutino e la società gialloblù, dopo il bell'esordio della Nazionale di Milena Bertolini nello stadio di Parma, ha voluto ringraziare la Figc le calciatrici e tutta la delegazione azzurra: "Grazie ragazze, continuate così. Grazie per aver scelto Parma, vi accoglieremo sempre a braccia aperte, perché questa è casa vostra", il messaggio pubblicato dal club. (ANSA).