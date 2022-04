Ghirelli, la Var in serie C da semifinali playoff

(ANSA) - ROMA, 05 APR - A partire dalle semifinali playoff, anche la Serie C usufruirà della Var: lo ha annunciato all'assemblea di Lega Pro il presidente. Francesco Ghirelli.

"Finalmente anche noi potremo contare sull'utilizzo della Var - ha detto Ghirelli -. Era un nostro obiettivo e queste prime sei partite di sperimentazione ci saranno d'aiuto, perché speriamo di poterlo poi avere per tutto il campionato. Nelle semifinali e finali, nella cabina di regia Var ci saranno arbitri di A e B in attesa che quelli della Can C possano fare dei corsi formativi specifici".

Nel corso dell'assemblea, il presidente - informa la Lega Pro - ha rivolto un pensiero ai club ed alla guerra, "come sempre il cuore delle nostre società è immenso: in molte si stanno mobilitando con tante iniziative per aiutare l'Ucraina", e parlato del lavoro che la Lega Pro ha svolto in questi mesi, "incontrando moltissimi giovani grazie al progetto del Beato Acutis e al grande evento suddiviso in più tappe dedicato ad Artemio Franchi. La scelta che operiamo - ha aggiunto - è volta alla formazione e punta su innovazione e infrastrutture. Siamo molto orgogliosi della nostra rappresentativa che sta ottenendo dei buoni risultati, confrontandosi con squadre di pari età di leghe superiori". (ANSA).