Champions: Tuchel "Real dà il meglio nelle occasioni speciali"

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Il Real Madrid resta un avversario formidabile nelle "grandi occasioni" e quanto avvenuto l'anno scorso nelle semifinali, quando il Chelsea eliminò gli spagnoli, va dimenticato. Lo ha detto l'allenatore del Chelsea, Thomas Tuchel, alla vigilia dell'andata dei quarti di Champions League a Stamford Bridge, spiegando che la sua squadra per riuscire a imporsi "dovrà giocare bene, essere fisica, essere intensa, essere concentrata e al suo meglio".

Reduce dalla brutta sconfitta in Premier League (sconfitta per 4-1 col Brentford), il Chelsea è pronto a reagire, ma avrà di fronte una rivale "con tale esperienza, tale istinto e tale qualità da produrre prestazioni speciali per occasioni speciali - ha spiegato Tuchel -. Anche per noi sarà comunque un' occasione. Abbiamo delle cose da dimostrare, domani, di nuovo".

