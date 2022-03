Mondiali: A.Trajkovski, col Portogallo occasione da non perdere

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "Non siamo mai stati così vicini alla qualificazione per un Mondiale e non dobbiamo perdere questa occasione". Così l'attaccante della Macedonia del Nord Aleksandar Trajkovski, alla vigilia del match col Portogallo, in una intervista che andrà in onda stasera dalle 23 su Rai Sport+Hd - all'interno di una puntata straordinaria monografica di 'Calcio Totale' dedicata alla Nazionale di Mancini -, di cui è stata fornita una anticipazione.

"Battendo l'Italia campione d'Europa abbiamo compiuto un'impresa e dimostrato di poter giocare alla pari e battere chiunque", ha detto ancora l'ex palermitano autore della rete che ha escluso l'Italia, per la seconda volta consecutiva, dai Mondiali. Oltre ad altre interviste esclusive, a Mancini, Bonucci, Calhanoglu, all'interno della trasmissione anche la voce di Cristiano Ronaldo, rivale domani di Trajkovski, mentre Bruno Conti, sempre in esclusiva, racconterà il suo Azzurro e quello che verrà. (ANSA).