Calcio: Bayern; 'nessun problema cardiaco' Davies punta ritorno

(ANSA-AFP) - ROMA, 27 MAR - 'Non c'e' nessun problema cardiaco' . E' quanto assicura l'esterno canadese Alphonso Davies che spera di tornare in campo con il suo Bayern Monaco il mese prossimo dopo essersi ripreso dal Covid. Il 21enne è stato costretto a fermarsi da dicembre dopo una diagnosi di miocardite, un'infiammazione del cuore legata probabilmente alla sua positività al Coronavirus a gennaio. "Sono felice di essere tornato. La riabilitazione sta andando bene finora", ha detto Davies al sito web del Bayern. "Non ho problemi con i muscoli e il cuore, ma non sono ancora al 100 percento! Sono solo felice di potermi allenare di nuovo. Sono pronto per il lavoro".

L'allenatore del Bayern Julian Nagelsmann spera che Davies sia disponibile per i quarti di finale di Champions League, in occasione del match di ritorno in casa contro il Villarreal il 12 aprile. L'andata è in Spagna il 5 aprile.

"Io sto dando tutto me stesso. Sto lavorando a stretto contatto con il dipartimento medico e il personale di riabilitazione - ha aggiunto Davies - E mi sto allenando molto, molto duramente con e senza palla". (ANSA-AFP).