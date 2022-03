Mondiali: Portogallo; anche portiere Lopes salta spareggi

(ANSA-AFP) - ROMA, 22 MAR - Anthony Lopes allunga la lista dei forfait nel Portogallo in vista degli spareggi per i Mondiali in Qatar. Si tratta del portiere dell'Olympique Lione che salterà i play-off per la Coppa del Mondo 2022 con i lusitani già indeboliti da una serie di defezioni per il match contro la Turchia giovedì a Porto.

Lopes è stato "considerato non idoneo" e poi sostituito dal portiere del Wolverhampton José Sa, ha affermato federcalcio portoghese senza fornire ulteriori dettagli. Questo è il terzo forfait per i portoghesi dopo quello dell'esperto difensore Pepe, risultato positivo al Covid-19, e di Ruben Neves, infortunatosi questo fine settimana con il suo club, il Wolverhampton. "Non dobbiamo dare troppa importanza a chi non c'è. Abbiamo fiducia in tutti coloro che sono stati chiamati a sostituirli", ha detto l'attaccante del Liverpool Diogo Jota in conferenza stampa.

Pepe è rimasto nel gruppo che si è radunato lunedì vicino a Lisbona ma è stato messo in isolamento per un periodo non precisato, poi il difensore centrale del Lille Tiago Djalo è stato chiamato come rinforzo. Il centrocampista Ruben Neves è stato invece sostituito dall'esordiente Vitinha, 22enne in forza al Porto.

Se giovedì Cristiano Ronaldo e compagni riusciranno a vincere contro la Turchia, martedì prossimo ospiteranno, sempre al Dragon Stadium, la vincente dell'altra semifinale dei playoff tra Italia e Macedonia del Nord. "Sappiamo di avere talento. Se riusciremo ad avere un buon spirito di squadra saremo in grado di superare questi ostacoli", ha commentato Jota. Dal 2000, il Portogallo ha partecipato a tutte le competizioni internazionali, il suo ultimo fallimento risale alla qualificazione ai Mondiali del 1998. (ANSA-AFP).