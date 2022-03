Dybala-Vlahovic coppia gol, Juve -1 dall'Inter

Juventus-Salernitana 2-0. Doveva reagire all'eliminazione dalla Champions, la Juventus non fa scherzi: Dybala e Vlahovic stendono la Salernitana, i bianconeri ripartono in campionato con un 2-0 e rosicchiano punti verso il terzo posto. Se da una parte ci sono Milan e Napoli che continuano a vincere, infatti, dall'altra c'è l'Inter che deve recuperare la sfida contro il Bologna ma si è fermata ancora, così Allegri potrà giocare il derby d'Italia, alla ripresa dopo la sosta con un solo punto di distanza dai nerazzurri. LA CRONACA

Empoli-Verona 1-1. Finisce in parità al Castellani fra Empoli e Verona. Una partita dai due volti con un primo tempo scialbo, con i toscani che chiudono in vantaggio, e un secondo tempo di grandi emozioni, con un gran gol del giovanissimo Cancellieri che fissa l'1-1. Prosegue il digiuno di successi della squadra di Andreazzoli che non vince proprio dalla gara di Coppa Italia contro gli scaligeri, a metà dicembre al Bentegodi. Per la formazione di Tudor è un punto in rimonta, dopo la sconfitta interna col Napoli e soprattutto dopo il doppio rigore fallito dal bomber Simeone. Per il Verona l'Europa non è a un passo, ma il campionato resta di primissimo livello.LA CRONACA