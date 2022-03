Champions: c'è il Villareal, la Juve vede i quarti

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Dopo il pareggio al Madrigal, la Juventus ospita il Villarreal allo Stadium, nel ritorno degli ottavi di Champions. I bianconeri, secondo gli esperti Sisal, sono dati vincenti a 1,95, contro il 4,20 degli spagnoli, con il pareggio in quota a 3,40. Juventus è decisamente avanti anche per il passaggio turno: 1,45 per la formazione di Allegri, 2,75 per il Villarreal. Non è da escludere che la partita vada oltre il 90', visto che supplementari si giocano a 3,40. Si prospetta un match tiratissimo, vista la posta in palio: ecco perché l'Under, a 1,65, è assai più probabile dell'Over, a 2,10.

L'ipotesi di un consulto del VAR per il polacco Marciniak è offerta a 3,50. Allegri vuole sfruttare il grande momento di Morata anche in Champions. Un altro colpo di testa vincente dello spagnolo, dopo quello alla Sampdoria, pagherebbe 9 volte la posta. Unai Emery, per cercare l'impresa allo Stadium, si affida ad Arnaut Danjuma, 4 reti in Champions, di cui tre all'Atalanta. Il bomber olandese ha quindi un feeling particolare contro le formazioni italiane e un gol a Torino si gioca a 4,00. I campioni d'Europa del Chelsea volano in Francia per sfidare il Lilla, forti non solo del 2-0 di Stamford Bridge, ma anche di una storia che li ha visti sempre vincenti contro la squadra transalpina. Normale che i 'Blues' partano ampiamente favoriti a 1,90 contro il 4,25 dei padroni di casa, mentre il pareggio è a 3,50. I ragazzi di Tuchel sembrano avere già un piede e mezzo nei quarti, visto che il loro passaggio del turno è offerto a una quota rasoterra, 1,02, rispetto al miracolo del Lilla che pagherebbe 12 volte la posta. Kai Harvetz, dopo la rete dell'andata, vuole entrare ancora nel tabellino, ipotesi offerta a 3,00, mentre Gourvennec affida le proprie chance a Jonathan David, 17 reti stagionali: la marcatura numero 18 è a 3,25. (ANSA).