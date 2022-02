Calcio donne: azzurre in finale Algarve Cup

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Cinica, spettacolare e un po' ingenua nel primo tempo, terminato nonostante la mole di gioco prodotta con un solo gol di vantaggio, solida e disposta al sacrificio nella ripresa: l'Italia supera 2-1 la Norvegia al termine di una gara condotta con la consapevolezza tipica delle grandi squadre.

La girata al volo di Giacinti e l'assist di tacco per il raddoppio di Caruso sono il manifesto della Nazionale di Milena Bertolini, che affidandosi alla sua qualità e alla forza del gruppo conquista la seconda finale consecutiva dell'Algarve Cup.

Mercoledì alle ore 11 (12 italiane, diretta su Rai Sport) all'Estadio Municipal di Lagos l'Italia affronterà in finale la Svezia o il Portogallo.

"Faccio i complimenti alle ragazze - le parole della ct Milena Bertolini - sono state brave e intelligenti, hanno interpretato il match nel modo giusto perché contro un avversario così fisico era necessario mettere in campo tutte le nostre capacità tecnico-tattiche. Anche chi è entrato nella ripresa ha fatto bene, e sono contenta che le più giovani abbiano potuto fare esperienza. Ci godiamo questa vittoria e non vediamo l'ora di disputare la finale". (ANSA).